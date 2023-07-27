Происшествия 27 июля 2023, 20:21 Средства РЭБ перехватили три беспилотника в Курской области Baza: три беспилотника перехватили средствами РЭБ в Рыльском районе Курской области Пресс-служба Минобороны

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Три беспилотника перехватили пограничники средствами РЭБ в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Пограничники утром 27 июля обнаружили беспилотные летательные аппараты в Рыльском районе Курской области. Дроны перехватили средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил Telegram-канал.

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Два квадрокоптера взорвались в воздухе, один беспилотник удалось посадить. Военные обнаружили на нем неустановленный боеприпас. Позже его уничтожили.

В Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку на село Лозовая Рудка Борисовского района. Атака БПЛА произошла всего в 550 метрах от границы. Никто не пострадал, разрушений нет.

В России создали радиолокационную станцию с функцией обнаружения и подавления мини-дронов, ее представят к концу третьего квартала 2023 года. Холдинг «Росэлектроника» создал портативную многофункциональную РЛС весом не более 25 килограммов для защиты объектов критически важной инфраструктуры от беспилотников и для обнаружения наземной техники и надводных целей.