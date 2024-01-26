Происшествия 26 января 2024, 20:52 Средства ПВО уничтожили украинский дрон в Белгородской области Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны ВСУ пресекли днем 26 января. Украинские войска запустили по территории России БПЛА самолетного типа.

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«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Накануне средства ПВО ликвидировали два снаряда в Белгородской области. ВСУ использовали реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что две воздушные цели уничтожили в Борисовском районе над селом Красный Куток. В результате атаки никто не пострадал. Информации о разрушениях тоже не поступало.

Ранее в Грайворонском районе Белгородской области объявили ракетную опасность. Местных жителей призвали не покидать дома и не подходить к окнам.