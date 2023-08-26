Происшествия 26 августа 2023, 03:42 Минобороны РФ подтвердило новости об атаке БПЛА над Истринским районом МО РФ: системы ПВО уничтожили украинский дрон над Истринским районом Подмосковья РИА «Новости»

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Украинские националисты в очередной раз пытались атаковать объекты Москвы и Московской области с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — сказано в публикации.

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В ведомстве отметили, что происшествие случилось в 03:00 по московскому времени.

Мэр столицы Сергей Собянин также сообщил об уничтожении системами ПВО беспилотника на подлете к Москве. Он объяснил, что по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб.

Во всех столичных аэропортах объявили план «Ковер», рейсы на вылет и прилет запретили. В «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» задержали по меньшей мере 24 авиарейса, восемь отменили.