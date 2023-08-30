Происшествия 30 августа 2023, 04:08 Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Рязанской областью Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Рязанской областью РИА «Новости»

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В ночь на среду, 30 августа, российские средства ПВО сбили над территорией Рязанской области украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — заявили в ведомстве.

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Попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа была пресечена около 02:30 по московскому времени 30 августа.