30 августа 2023, 04:08
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Рязанской областью
Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Рязанской областью
В ночь на среду, 30 августа, российские средства ПВО сбили над территорией Рязанской области украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — заявили в ведомстве.
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Попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа была пресечена около 02:30 по московскому времени 30 августа.
Минобороны РФ
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