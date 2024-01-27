Важное 27 января 2024, 22:15 Средства ПВО уничтожили реактивный снаряд ВСУ в Белгородской области МО: в Белгородской области уничтожили реактивный снаряд ВСУ РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны Украины удалось пресечь в 20:30 по московскому времени. ВСУ использовали реактивную систему залпового огня «Ураган».

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«Средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.

Вечером 27 января в Белгороде и Белгородском районе зазвучали сирены ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал людей, которые остались в домах, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, глава области рекомендовал пройти в укрытие.

Минувшей ночью в Белгороде тоже звучали сирены тревоги. Обычно подобные сигналы предупреждают население о возможной атаке со стороны ВСУ.