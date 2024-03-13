13 марта 2024, 15:00
Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного БПЛА над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Попытку террористической атаки пресекли около 14:00, сообщили в Минобороны.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщал о сбитом БПЛА в селе Графовка. В результате никто не пострадал, указывал он. Но часть обломков беспилотника попала в частный жилой дом.
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В Прохоровском районе, по его данным, атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Призначное. Среди жителей этого населенного пункта также никто травм не получил. Разрушения получили два частных домовладения — в одном повредило кровлю, во втором — забор и пристройку. Также пострадал автомобиль.
Атаке двух беспилотников самолетного типа также подвергся Белгород. Один из дронов врезался в многоквартирный дом. В результате в нескольких квартирах выбило окна. Плюс зафиксировали повреждения кровли и фасада здания. Помимо этого, из-за взрывной волны были незначительные повреждения окон в двух соседних с домом образовательных учреждениях, уточнял Гладков. Второй БПЛА, по его информации, упал в реку.
Беспилотники
Минобороны РФ
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