Важное 13 марта 2024, 15:00 Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью Минобороны сообщило об уничтожении еще одного БПЛА над Белгородской областью РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Попытку террористической атаки пресекли около 14:00, сообщили в Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщал о сбитом БПЛА в селе Графовка. В результате никто не пострадал, указывал он. Но часть обломков беспилотника попала в частный жилой дом.

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В Прохоровском районе, по его данным, атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Призначное. Среди жителей этого населенного пункта также никто травм не получил. Разрушения получили два частных домовладения — в одном повредило кровлю, во втором — забор и пристройку. Также пострадал автомобиль.

Атаке двух беспилотников самолетного типа также подвергся Белгород. Один из дронов врезался в многоквартирный дом. В результате в нескольких квартирах выбило окна. Плюс зафиксировали повреждения кровли и фасада здания. Помимо этого, из-за взрывной волны были незначительные повреждения окон в двух соседних с домом образовательных учреждениях, уточнял Гладков. Второй БПЛА, по его информации, упал в реку.