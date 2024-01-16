Происшествия 16 января 2024, 07:07 Средства ПВО уничтожили 5 и перехватили 3 беспилотника ВСУ над Воронежской областью за ночь Минобороны: ПВО уничтожила 5 и перехватила 3 дрона ВСУ в Воронежской области

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В общей сложности за минувшую ночь система противовоздушной обороны перехватила три и уничтожила пять беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Воронежской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ночью украинские боевики пытались атаковать территорию Воронежской области. Для этого ВСУ применили беспилотники самолетного типа. Однако все попытки пресекли дежурные расчеты противовоздушной обороны.

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«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области», — указали в оборонном ведомстве.

Еще четыре беспилотника перехватили в небе над Белгородской областью, добавили в Минобороны.

Как сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев, обломки БПЛА при падении повредили два многоквартирных и несколько частных домов.

Пострадал ребенок. Девочка получила резаные раны руки, ноги и шеи при попадании обломков дрона ВСУ в квартиру дома на Тепличной улице, уточнял Гусев.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе ввели режим ЧС. Жильцов одного из домов, пострадавшего при атаке БПЛА в Советском районе, эвакуировали. Людей на время разместили в здании школы.