14 июля 2023, 07:41
Средства ПВО уничтожили 3 беспилотника под Воронежем
Губернатор Гусев: средства ПВО уничтожили 3 беспилотника рядом с Воронежем
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в нескольких километрах от Воронежа.Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА», — написал он.
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По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Гусев подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем.
Накануне вечером в СМИ появилась информация о том, что жители Воронежа услышали громкий взрыв. Одна из пользовательниц Сети написала, что все попадало с полок у людей в многоэтажках.
Момент взрыва попал на видео, кадры сделали в 22:54. На них видно, что небо озарила сильная вспышка, а потом прозвучал грохот. Журналисты писали, что системы ПВО могли сработать в микрорайоне Масловка.
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