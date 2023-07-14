Важное 14 июля 2023, 07:41 Средства ПВО уничтожили 3 беспилотника под Воронежем Губернатор Гусев: средства ПВО уничтожили 3 беспилотника рядом с Воронежем Телеканал «360»

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в нескольких километрах от Воронежа.Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА», — написал он.

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По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Гусев подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем.

Накануне вечером в СМИ появилась информация о том, что жители Воронежа услышали громкий взрыв. Одна из пользовательниц Сети написала, что все попадало с полок у людей в многоэтажках.

Момент взрыва попал на видео, кадры сделали в 22:54. На них видно, что небо озарила сильная вспышка, а потом прозвучал грохот. Журналисты писали, что системы ПВО могли сработать в микрорайоне Масловка.