Важное 20 марта 2024, 12:19 Средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов ВСУ в Белгородской области Минобороны: 13 реактивных снарядов ВСУ уничтожили в Белгородской области РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Очередную попытку террористической атаки пресекли около 11:30. ВСУ использовали для удара реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

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«Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.

Накануне украинские боевики также попытались атаковать регион с помощью RM-70 Vampire и тактического ракетного комплекса «Точка-У». Системы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов и одну ракету.

В тот же день средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупреждал жителей о ракетной опасности.