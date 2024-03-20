20 марта 2024, 12:19
Средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов ВСУ в Белгородской области
Минобороны: 13 реактивных снарядов ВСУ уничтожили в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Очередную попытку террористической атаки пресекли около 11:30. ВСУ использовали для удара реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.
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«Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.
Накануне украинские боевики также попытались атаковать регион с помощью RM-70 Vampire и тактического ракетного комплекса «Точка-У». Системы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов и одну ракету.
В тот же день средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупреждал жителей о ракетной опасности.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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