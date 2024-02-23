Происшествия 23 февраля 2024, 15:56 Средства ПВО сработали в Ростовской области Губернатор Ростовской области Голубев сообщил о работе ПВО РИА «Новости»

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Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«У защитников не бывает выходных», — написал глава области.

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Губернатор призвал население сохранять спокойствие. Он не привел других подробностей случившегося.

По данным Telegram-канала «Новости Ростова», очевидцы услышали грохот в небе.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Николаеве. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Чуть позже стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по крупному военному аэродрому Кульбакино на юго-восточной окраине Николаева.

Взрывы также прозвучали в Одессе. Жители услышали мощные хлопки ночью 23 февраля. После этого в городе начался пожар на объекте инфраструктуры.