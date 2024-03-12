12 марта 2024, 01:56
Средства ПВО сработали в небе над Курском
Силы противовоздушной обороны сработали в небе над Курском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава региона.
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До этого Старовойт предупредил жителей Курской области о ракетной опасности, призвав спуститься в укрытия и не покидать домов.
Минобороны РФ сообщило о перехвате и ликвидации шести украинских беспилотников над Брянской и Орловской областями утром в понедельник, 11 марта. Также известно, что в конце прошлой недели дрон ВСУ сбили в Белгородской области.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте попыток со стороны украинских боевиков атаковать территории российских регионов дронами. По его словам, бойцы ВС РФ и средства ПВО справляются с этими угрозами.
Россия
ПВО
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