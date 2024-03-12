Происшествия 12 марта 2024, 01:56 Средства ПВО сработали в небе над Курском РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сработали в небе над Курском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава региона.

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До этого Старовойт предупредил жителей Курской области о ракетной опасности, призвав спуститься в укрытия и не покидать домов.

Минобороны РФ сообщило о перехвате и ликвидации шести украинских беспилотников над Брянской и Орловской областями утром в понедельник, 11 марта. Также известно, что в конце прошлой недели дрон ВСУ сбили в Белгородской области.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте попыток со стороны украинских боевиков атаковать территории российских регионов дронами. По его словам, бойцы ВС РФ и средства ПВО справляются с этими угрозами.