Важное 15 ноября 2022, 16:22 Средства ПВО сработали в Черниговской области Глава Черниговской областной администрации Чаус заявил о работе систем ПВО в регионе

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В Черниговской области сработали системы ПВО, сообщил в своем Telegram-канале глава региональной администрации Вячеслав Чаус. Он призвал жителей не покидать укрытия и оставаться в безопасных местах.

«Внимание! На Черниговщине работают силы ПВО», — написал чиновник. Он обратился к жителям области и попросил их не фотографировать и не снимать на видео работу систем ПВО и перемещение украинских военных. По его словам, в регионе продолжается ракетная атака, поэтому людям следует укрыться в безопасных местах.

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Ранее украинское издание «Думская» сообщило о срабатывании систем ПВО в Одесской области. Журналисты отметили, что ракеты заметили также в небе над Киевом. В столице республики начались пожары.

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После 15:00 в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Рекомендации об укрытии в безопасных местах получили жители Кировоградской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областей страны, а также киевляне. ВС России начали наносить удары по украинским объектам критической инфраструктуры 10 октября — после совершения теракта на Крымском мосту.