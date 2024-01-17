Происшествия 17 января 2024, 05:27 Средства ПВО снова сбили несколько воздушных целей над Белгородом Гладков: над Белгородской областью снова сработала система ПВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным — пострадавших нет. В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах, все оперативные службы выехали на место», — уточнил губернатор.

Реклама

По словам главы регионы, информацию по повреждениям еще уточняют.

Ранее мэрия Белгорода распространила сообщение о ракетной опасности. Местных жителей призвали оставаться дома.

Позже Гладков рассказал, что над Белгородом и Белгородском районом система ПВО уничтожила семь украинских беспилотников.

Губернатор уточнил, что в районе зафиксировали повреждения в жилом секторе. В одном из домов разбились стекла и кровля, загорелась хозяйственная постройка.Также один из поселков остался без электричества.