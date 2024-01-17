17 января 2024, 05:27
Средства ПВО снова сбили несколько воздушных целей над Белгородом
Гладков: над Белгородской областью снова сработала система ПВО
Средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным — пострадавших нет. В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах, все оперативные службы выехали на место», — уточнил губернатор.
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По словам главы регионы, информацию по повреждениям еще уточняют.
Ранее мэрия Белгорода распространила сообщение о ракетной опасности. Местных жителей призвали оставаться дома.
Позже Гладков рассказал, что над Белгородом и Белгородском районом система ПВО уничтожила семь украинских беспилотников.
Губернатор уточнил, что в районе зафиксировали повреждения в жилом секторе. В одном из домов разбились стекла и кровля, загорелась хозяйственная постройка.Также один из поселков остался без электричества.
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