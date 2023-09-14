Происшествия 14 сентября 2023, 00:40 Средства ПВО снова пресекли атаку украинских беспилотников в Брянской области Минобороны: ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Брянской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Киевский режим в очередной раз попытался атаковать объекты на территории России в ночь на четверг, 14 сентября. Это произошло около 00:10 по московскому времени.

Реклама

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве страны.

Украинские дроны сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Беспилотники ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью.

Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал, что над Унечским районом Брянской области сбили два беспилотника. Он отметил, что в результате пострадавших и разрушений нет. Как уточняли в Минобороны страны, ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на российской территории вечером 13 сентября. Украинские дроны уничтожили дежурные средства ПВО.