Происшествия 16 марта 2024, 00:26 Средства ПВО сбили украинский дрон над Курской областью Старовойт: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные сбили украинский беспилотник над Курской областью. Для этой цели использовались системы противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Силами ПВО в Курской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа», — написал он.

Реклама

Ранее жителей региона предупредили об опасности атаки беспилотников ВСУ и попросили быть «более бдительными». Накануне украинские военные атаковали несколько населенных пунктов Курской области.

До этого под обстрел попало село Теткино. В результате ранение получил местный житель, его госпитализировали с контузией.

По данным Минобороны, ночью и утром 13 марта над регионами России ликвидировали 58 беспилотников. Над Курской областью, в частности, сбили восемь БПЛА.