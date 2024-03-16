16 марта 2024, 00:26
Средства ПВО сбили украинский дрон над Курской областью
Старовойт: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
Российские военные сбили украинский беспилотник над Курской областью. Для этой цели использовались системы противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
«Силами ПВО в Курской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа», — написал он.
Реклама
Ранее жителей региона предупредили об опасности атаки беспилотников ВСУ и попросили быть «более бдительными». Накануне украинские военные атаковали несколько населенных пунктов Курской области.
До этого под обстрел попало село Теткино. В результате ранение получил местный житель, его госпитализировали с контузией.
По данным Минобороны, ночью и утром 13 марта над регионами России ликвидировали 58 беспилотников. Над Курской областью, в частности, сбили восемь БПЛА.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама