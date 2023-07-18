Важное 18 июля 2023, 07:56 Средства ПВО сбили над Крымом 17 украинских дронов — Минобороны Минобороны: киевский режим пытался ударить по объектам Крыма 28 БПЛА РИА «Новости»

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Украинские военные пытались атаковать Крым 28 беспилотниками. Большинство аппаратов сбили средствами ПВО. Жертв и разрушений удалось избежать, сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — объявили военные.

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По информации ведомства, 17 дронов сбила ПВО, остальные 11 обезвредили при помощи средств радиоэлектронной борьбы — после того, как их подавили, дроны потерпели крушение. На полуострове не зафиксировали разрушений, никто не пострадал.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ПВО сбили на востоке полуострова девять беспилотников, остальные 19 подавили посредством РЭБ. Он заявил, что военные сработали оперативно, никто из жителей не пострадал.