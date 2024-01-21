Происшествия 21 января 2024, 00:51 Средства ПВО сбили два украинских дрона над Тульской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские системы противовоздушной обороны дважды отразили атаку украинских беспилотников над Тульской областью, второй был уничтожен. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

«Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен 20 января около 23:50 по московскому над территорией Тульской области», — уточнило военное ведомство.

Реклама

До этого Министерство по региональной безопасности Тульской области на своем сайте сообщило, что после отражения первой атаки украинского дрона, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не было.

Ранее средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник над территорией Смоленской области.

Вечером 20 января Минобороны сообщило о сбитом украинском БПЛА над Орловской областью. Дежурные средства ПВО сработали в 22:30 по московскому времени.

Еще раньше украинские боевики атаковали село Вишнево Беловского района Курской области.