Происшествия 17 сентября 2023, 21:22 Средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Крымом Минобороны: средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ над над юго-западной частью Крыма РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над юго-западной частью полуострова Крым. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Украинский беспилотник сбили в воскресенье, 17 сентября, около 20:30 по московскому времени.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в пресс-службе Министерства обороны страны.

Там уточнили, что два украинских БПЛА сбили дежурные средства противовоздушной обороны над юго-западной частью Крыма.

В ночь на 17 сентября российские средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона самолетного типа. Очередную террористическую атаку киевского режима пресекли в период с 01:45 до 02:20 по московскому времени.

Менее чем за час до этого — 17 сентября около 01:15 по московскому времени — дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника у западного побережья полуострова.