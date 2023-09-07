Происшествия 07 сентября 2023, 22:02 Средства ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянском Минобороны России: в небе над Брянском перехвачены два дрона ВСУ unsplash.com

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Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Брянском. Об этом сообщили в Минобороны России.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА пресекли вечером 7 сентября. Один из украинских дронов был уничтожен в воздухе, сообщили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали промышленный объект в Брянске. В результате загорелось административное здание. Пожарные, а также экстренные и оперативные службы быстро прибыли на место ЧП.