Происшествия 04 сентября 2023, 02:03 Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем и Курской областью Минобороны РФ: два украинских БПЛА сбили над Черным морем и Курской областью РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря у Крыма и в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотниками пресекли в ночь на 4 сентября, около 01:00 по московскому времени, указали в Минобороны.

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ВСУ попытались атаковать двумя БПЛА самолетного типа.

«Украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», — сообщили в Министерстве обороны России.

Там также отметили, что украинские дроны сбили дежурные средства ПВО.

В воскресенье, 3 сентября, ВСУ трижды атаковали населенные пункты Курской области. Сначала под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Теткино. В результате атаки пострадавших нет. Вечером около приграничных сел Козино Рыльского района и Горналь Суджанского района российские военные комплексы РЭБ обнаружили и принудительно посадили на землю два украинских беспилотника. Затем украинские военные обстреляли Курчатов. В результате возник пожар в нежилом здании. Никто из местных жителей не пострадал.