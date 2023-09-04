04 сентября 2023, 02:03
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем и Курской областью
Минобороны РФ: два украинских БПЛА сбили над Черным морем и Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря у Крыма и в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Попытку киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотниками пресекли в ночь на 4 сентября, около 01:00 по московскому времени, указали в Минобороны.
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ВСУ попытались атаковать двумя БПЛА самолетного типа.
«Украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», — сообщили в Министерстве обороны России.
Там также отметили, что украинские дроны сбили дежурные средства ПВО.
В воскресенье, 3 сентября, ВСУ трижды атаковали населенные пункты Курской области. Сначала под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Теткино. В результате атаки пострадавших нет. Вечером около приграничных сел Козино Рыльского района и Горналь Суджанского района российские военные комплексы РЭБ обнаружили и принудительно посадили на землю два украинских беспилотника. Затем украинские военные обстреляли Курчатов. В результате возник пожар в нежилом здании. Никто из местных жителей не пострадал.
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Крым
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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