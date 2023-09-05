Важное 05 сентября 2023, 09:47 Средства ПВО сбили беспилотник над Крымом Минобороны: ПВО сбила беспилотник над Крымом РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Крымом сегодня утром. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В оборонном ведомстве констатировали, что киевский режим предпринял еще одну провальную попытку террористической атаки на российские объекты с использованием дронов. ВСУ применили беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сообщили в Минобороны.

Ранее, в ночь на 5 сентября, беспилотники сбили над Московской, Калужской и Тверской областями. По данным мэра столицы Сергея Собянина, с помощью дронов ВСУ пытались атаковать Москву. Средства ПВО сбили беспилотники, никто не пострадал. Появились данные о том, что в Истринском округе Подмосковья обломки беспилотника повредили бытовой объект. Позже стало известно, что речь о гараже площадью 50 квадратных метров. Постройка загорелась, спасатели справились с огнем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о теракте.