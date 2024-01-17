Происшествия 17 января 2024, 03:02 Средства ПВО сбили 7 беспилотников над Белгородом Гладков: семь дронов уничтожили над Белгородской областью Unsplash

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Над Белгородом и Белгородском районом сработала система противовоздушной обороны. В результате ликвидировали семь украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительным данным — пострадавших нет», — отметил он.

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По словам Гладкова, в Белгородском районе зафиксировали повреждения в жилом секторе. В одном из домов разбились стекла и кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки.

Также один из поселков остался без электричества. Пожарный расчет и оперативные службы уже работают на месте ЧП. В светлое время суток планируется провести дополнительный осмотр, добавил губернатор.

Власти Белгорода объявили ракетную опасность, горожанам рекомендовали не выходить из домов и не подходить к окнам. Вооруженные силы Украины часто наносят удары по Белгородской области, их целью становятся жилые районы.