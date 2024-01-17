17 января 2024, 03:02
Средства ПВО сбили 7 беспилотников над Белгородом
Гладков: семь дронов уничтожили над Белгородской областью
Над Белгородом и Белгородском районом сработала система противовоздушной обороны. В результате ликвидировали семь украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«По предварительным данным — пострадавших нет», — отметил он.
Реклама
По словам Гладкова, в Белгородском районе зафиксировали повреждения в жилом секторе. В одном из домов разбились стекла и кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки.
Также один из поселков остался без электричества. Пожарный расчет и оперативные службы уже работают на месте ЧП. В светлое время суток планируется провести дополнительный осмотр, добавил губернатор.
Власти Белгорода объявили ракетную опасность, горожанам рекомендовали не выходить из домов и не подходить к окнам. Вооруженные силы Украины часто наносят удары по Белгородской области, их целью становятся жилые районы.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама