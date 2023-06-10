Важное 10 июня 2023, 07:53 Средства ПВО сбили 2 баллистические ракеты ВСУ в Крыму — власти Глава Крыма Аксенов сообщил, что средства ПВО сбили 2 баллистические ракеты ВСУ в регионе Pxhere

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Силы противовоздушной обороны утром 10 июня сбили в Крыму две баллистические ракеты, которые запустили со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК „Гром-2“», — написал он.

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В результате случившегося никто не пострадал. Он попросил жителей сохранять спокойствие и выбирать только проверенные источники информации.

Ранее в субботу стало известно об обстреле националистами пункта временного размещения на Арабатской стрелке. Там находятся люди, эвакуированные из-за подтопления в Херсонской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что одна женщина в результате случившегося погибла. Он добавил, что ВСУ атаковали населенный пункт Железный порт всю прошлую ночь. Отель «Позитив» оказался разрушен.