Важное 08 февраля 2024, 18:19 Средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов ВСУ в Белгородской области Минобороны: ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Ураган» и «Ольха» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область с помощью реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Ольха». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны украинских боевиков пресекли около 17:30 по московскому времени. ВСУ выпустили из РСЗО «Ураган» восемь реактивных снарядов, из системы «Ольха» — четыре боеприпаса.

Реклама

«Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.

Днем 8 февраля в Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность. Местных жителей призвали пройти укрытия, либо спрятаться в помещениях без окон.

Накануне средства ПВО сбили в Белгородской области семь снарядов, выпущенных украинскими войсками из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Также боевики атаковали регион с помощью беспилотников.