Происшествия 25 августа 2023, 13:22 Средства ПВО перехватили беспилотник над Бабынинским районом Калужской области Минобороны: средства ПВО сбили БПЛА над Калужской областью

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Днем 25 августа российские военные засекли в Калужской области пролетающий беспилотник. Его сбили средствами ПВО, сообщило Минобороны России.

«Около 12:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

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Дрон перехватили над территорией Бабынинского района.

Прилет БПЛА стал второй попыткой за день атаковать Калужскую область. Около 00:30 военные сбили ракету переделанного комплекса С-200, которую засекли над Малоярославецком и Жуковском районами. Власти сообщили, что инфраструктура не пострадала, местные жители за медицинской помощью не обращались.

Другой беспилотник сбили 24 августа на территории Козельского района, еще два перехватили в Брянской области. Никто не пострадал. Обстрел обесточил поселок Белая Березка, но через несколько часов электроснабжение перезапустили.