Происшествия 15 февраля 2024, 16:23 Среди жертв террористического обстрела Белгорода оказалась годовалая девочка Гладков: при обстреле Белгорода погибли 6 человек, 17 пострадали

Читать 360tv в

При ракетном обстреле Белгорода погибли шесть человек, среди них — годовалая девочка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В больницах, по его данным, сейчас находятся 17 человек, в том числе четыре ребенка.

«Случилось самое страшное — погибли люди. Мирные жители, шесть человек, один из которых ребенок, — погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал Гладков.

Реклама

Он выразил искренние соболезнования близким и родным погибших. Говоря о пострадавших, губернатор уточнил, что ранения получили 17 человек, в том числе четверо детей. Сейчас им оказывают помощь врачи.

«В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — шесть человек. У девяти пострадавших состояние средней тяжести», — уточнил он.

Двух мальчиков семи и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча — после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Гладков добавил, что в Белгород по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко направили бригаду специалистов из федеральных медицинских центров.