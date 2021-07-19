Среди владельцев подземной тюрьмы в Ленобласти оказался похищавший людей Эскобар

Коттеджем с подземной тюрьмой в Ленинградской области через подставных лиц владели умерший в 2018 году сотрудник регионального управления ФСИН и судимый за похищение людей и разбой некий Эскобар. Подробности привело издание 47 News.

По данным Росреестра, владельцами участка и выстроенного там коттеджа с подземной тюрьмой числились четверо различных предпринимателей. Один и них уточнил, что земля находилась в залоге у банка.

По данным издания, все владельцы были номинальными. Первым настоящим хозяином был вышедший на пенсию капитан ФСИН. По открытым данным, после ухода со службы он начал заниматься бизнесом. Вошел в состав компании, которая занималась сносом и разборкой зданий, а также был директором частного охранного предприятия в Тверской области. Бывший силовик умер в сентябре 2018 года.

Одним из последних владельцев оказался уроженец Кронштадта, трижды судимый за похищение людей, разбой и вымогательство. В 2010 году он сменил фамилию на Эскобар. По данным издания, мужчина занимается продажей автомобилей, владеет долями в фирмах по оптовой продаже техники, а также в американских компаниях с минимальной прибылью.

Журналисты обнаружили подземную тюрьму на территории коттеджа во Всеволожском районе Ленинградской области. Выяснилось, что следователи провели там обыски еще в прошлом году, во время расследования убийства бизнесмен Бадри Шенгелии.