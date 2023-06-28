Происшествия 28 июня 2023, 00:06 Среди погибших военных летчиков 24 июня были двое бойцов Псковского гарнизона Губернатор Ведерников сообщил имена двух летчиков Псковского гарнизона, погибших 24 июня РИА «Новости»

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В числе военных летчиков, которые погибли при событиях в РФ 24 июня, были двое военных Псковского территориального гарнизона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего видеообращения, которое он разместил в Telegram-канале.

По его словам, в России «вспыхнул и быстро прогорел вооруженный мятеж». Такое событие могло обернуться трагическими последствиями и превратиться в братоубийственный конфликт с немыслимым числом жертв. Благодаря профессиональным, тонким и дипломатичным действиям целого ряда ведомств удалось избежать беды и тысяч смертей.

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«Но жертвы все же были — те самые герои-летчики, о которых… говорил в своем обращении президент [России Владимир Путин]. Среди них были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: экипаж Ка-52 — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников», — сказал Ведерников.

Он отметил, что погибшие герои приложили все усилия для спасения Родины от разрушительной трагедии и бездумных поступков мятежников. Губернатор Псковской области принес искренние соболезнования родным погибших бойцов.

«Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», — сказал Ведерников.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что военные Минобороны РФ сыграли важнейшую роль в подавлении вооруженного мятежа в стране. По словам президента, герои сделали все, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Глава государства выразил глубокое сожаление из-за боевых потерь, которые понесли ВС РФ во время этих событий.