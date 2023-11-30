Происшествия 30 ноября 2023, 11:06 Среди погибших при пожаре в Алма-Ате опознали второго россиянина Полиция Алма-Аты: при пожаре в хостеле погибли двое россиян РИА «Новости»

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Погибших при пожаре в хостеле Алма-Аты опознали. Среди них двое россиян, сообщил городской департамент полиции.

«Личности погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших — иностранцы», — объявили правоохранители.

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Среди них — по два выходца из России и Узбекистана. Остальные жертвы пожара — казахстанцы.

Глава администрации Алма-Аты Ерболат Досаев заявил журналистам, что среди 13 погибших нашли одного россиянина. По его словам, он приехал из Республики Саха — Якутии.

Пожар случился ночью в трехэтажном доме на улице Ади Шарипова, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил, что хостел площадью 457 квадратных метров открыли полтора месяца назад. Очаг возгорания находился в коридоре подвального помещения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.