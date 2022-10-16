Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли | 360°

Происшествия 16 октября 2022, 20:03 Поделиться Telegram

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Viber Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли Губернатор Богомаз: брянских мобилизованных нет среди погибших на полигоне под Белгородом РИА Новости

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Среди погибших при обстреле со стороны террористов на полигоне в Белгородской области мобилизованных жителей Брянской области не было. Об этом губернатор Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время теракта на полигоне под Белгородом среди погибших оказались мобилизованные из Брянской области.

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«Среди погибших на военном полигоне в Белгородской области нет мобилизованных из Брянской области», — заявил Богомаз.

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Губернатор отметил, что военный комиссар региона постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы жители.

Глава Брянской области призвал проверять информацию из неофициальных источников.

Также Богомаз направил словам соболезнования родственникам погибших в результате обстрела на полигоне.

По данным Минобороны России, в минувшую субботу два гражданина одной из стран СНГ устроили теракт на полигоне в Белгородской области. Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами они стали по ним стрелять. Жертвами обстрела стали 11 человек, еще 15 получили ранения.

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