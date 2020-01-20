Среди насмерть обварившихся в пермском отеле оказался ребенок
По информации министерства, среди пяти погибших был один ребенок, но его возраст пока остается неизвестным, пишет издание 59.ru. Как уточнила в Instagram глава Минздрава региона Оксана Мелехова, сейчас в ожоговом центре находятся трое пострадавших, которым врачи оказывают всю необходимую помощь.
«Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», — сказано в сообщении.
В ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу отопления. Номера затопило кипятком, в результате чего погибли пять человек, трех человек с ожогами доставили в больницу.
Сейчас на месте случившегося работают медики. Все причины и обстоятельства ЧП выясняются, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отель уже приехал губернатор Пермского края Максим Решетников, который поручил оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших.