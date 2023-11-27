Происшествия 27 ноября 2023, 12:30 Среда стала самым аварийным днем в Москве на прошлой неделе ГИБДД: 143 человека пострадали и пятеро погибли в ДТП в Москве на прошлой неделе Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве на прошлой неделе зафиксировали 124 дорожно-транспортных происшествия, 29 из которых произошли в среду. В авариях пострадали 143 человека, пятеро погибли. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в ДТП пострадали 12 детей. Среду специалисты назвали самым богатым днем на ДТП, а в воскресенье, наоборот, зафиксировали меньше всего происшествий с автомобилями — 10.

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Кроме этого, за прошедшую неделю в Москве пресекли 381 случай управления машиной в нетрезвом состоянии. Из них у 132 водителей установили состояние опьянения, а в 237 ситуациях автомобилисты отказались от освидетельствования. Кроме того, 12 автовладельцев повторно сели за руль под действием алкоголя.

С начала года сотрудники столичной полиции выписали более 4,2 миллиона штрафов за непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем.