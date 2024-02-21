Происшествия 21 февраля 2024, 23:25 Сразу восемь детей внезапно пропали в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге сразу пропали восемь детей — шесть мальчиков и две девочки Freepik

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За последние сутки сразу восемь детей пропали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

По данным журналистов, родители четырех мальчиков и двух девочек в возрасте от 14 до 17 лет обратились за помощью к правоохранителям — их дети исчезли. Пятеро из пропавших состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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Также волонтеры рассказали, что накануне в городе пропали еще двое мальчиков 10 и 12 лет. Данные об обстоятельствах их исчезновения не раскрыли.

Ранее в Москве в Битцевском лесу пропали подростки 13 и 14 лет. Мальчики катались на ватрушках, а потом исчезли. Волонтеры «Лиза Алерт» вместе с полицейскими оперативно начали искать несовершеннолетних. В итоге их обнаружили в лесу, жизни ребят ничего не угрожает.

Неделю назад, 14 февраля, стало известно, что 11-летний школьник из Йошкар-Олы ушел гулять и не вернулся. Родители обратились в полицию, и ребенка начали искать.