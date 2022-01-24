«Сразу в него вцепилась и повалила». Бродячая хаски напала на ребенка в Коломне

В Коломне ребенок оказался в больнице после нападения собаки. Мама мальчика Сюзанна рассказала «360», что на ее сына набросилась хаски. Он перенес операцию и останется под присмотром врачей до конца месяца.

Женщина пояснила, что в день происшествия вместе с двумя сыновьями отвела дочь в школу и пошла по скверу на трамвайную остановку. На глаза местной жительнице попались две собаки — дворняжка и хаски, — перешедшие дорогу в сторону семьи.

Сюзанна решила сфотографировать животное, чтобы выложить снимок в группу о потерявшихся питомцах. Однако собака не сразу среагировала на свист, а когда подошла — сразу накинулась на одного из мальчиков.

«Собака подошла не ко мне, не к старшему сыну, а к младшему — и накинулась. Сразу в него вцепилась, повалила его. <…> Мама шла с ребенком, она вызвала нам скорую, и нас увезли в больницу», — рассказала женщина, добавив, что пыталась отогнать хаски кулаками и криками.

По ее словам, животное бегало без хозяина, без ошейника, поводка и намордника. На вид хаски около двух лет. Она показалась упитанной, чистой и явно домашней.

«Скорее всего, убежала из частного дома», — предположила Сюзанна.

Состояние своего 4-летнего сына после нападения женщина назвала терпимым. Ему обрабатывают раны, делают уколы, поставили вторую прививку от бешенства. Во время нападения хаски прокусила ребенку область рядом с левым глазом и правую щеку, поранила рот и нос.

«У него шов под верхней губой и швы в левой переносице. Делали пересадку кожи, накладывали», — пояснила мама мальчика.

До конца января, заметила она, ее сын будет в больнице. Не исключено, что ребенку потребуется помощь психолога.

Подмосковные следователи после нападения собаки возбудили уголовное дело о халатности.