Происшествия 14 марта 2024, 14:29 Сразу семь человек получили травмы при столкновении минивэна и фуры в Свердловской области

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Фура и минивэн стали участниками серьезной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. Сразу семь человек получили травмы. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

Согласно данным ведомства, машина Toyota Alphard, в которой находилась семья из Башкирии, на повороте столкнулась с большегрузом Hongyan.

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Водителя и шесть пассажиров легковушки доставили в больницу. Среди пострадавших есть годовалый ребенок. Организована проверка.