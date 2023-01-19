19 января 2023, 10:25
Сразу несколько сел Белгородской области оказались под огнем ВСУ
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли сразу несколько сел в Белгородской области
Украинские военные обстреляли сразу несколько сел в Шебекинском городском округе. Об атаке сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Он также опубликовал фото, на которых видно, что несколько жилых домов получили повреждения. Среди мирных жителей никто не пострадал, подчеркнул Гладков.
По его данным, прилеты зафиксировали в хуторе Балки. Один из снарядов попал в частный дом. Там никто не проживал, уточнил губернатор. В соседних домах взрывной волной выбило окна.
В поселке Ленинском оказалась разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения, добавил Гладков.
В минувший вторник, 17 января, система ПВО работала над Красногвардейским районом Белгородской области. Тогда в результате обстрела со стороны украинских военных также никто не пострадал.
ВСУ
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