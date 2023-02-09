Происшествия 09 февраля 2023, 15:37 Сразу несколько ДТП случилось на КАД в Петербурге

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В ночь с 8 на 9 февраля на КАД в Петербурге случилось сразу несколько автомобильных аварий. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Возле съезда на Мурманское шоссе в ДТП попали несколько грузовиков и легковых автомобиля, написали «Невские новости».

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Всего на данном участке трассы в аварию попали около 15 машин. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видна цепочка из столкнувшихся автомобилей.

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На месте ЧП работали эвакуаторы и сотрудники полиции.