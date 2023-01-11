Происшествия 11 января 2023, 17:24 Сразу две машины сбили жительницу Ростовской области

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Жительница села Александровка Ростовской области погибла от столкновения со сразу двумя автомобилями. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные областного УГИБДД.

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Серьезная авария произошла 10 января на проспекте 40-летия Победы. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. В какой-то момент в нее врезался автомобиль Kia Optima. Из-за удара женщина вылетела на встречную полосу, где на нее наехал Renault Logan. Она погибла в машине скорой помощи от полученных травм.