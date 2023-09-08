Происшествия 08 сентября 2023, 13:30 Сразу два землетрясения зафиксировали на Камчатке

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Региональный филиал геофизической службы РАН зафиксировал сразу два землетрясения в Камчатском крае. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Подземные толчки ощущались на востоке недалеко от населенного пункта Усть-Камчатск. Землетрясения произошли с разницей в пять минут.

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Магнитуда первого землетрясения достигла 5,1, второго — 4,4. Эпицентр находился в акватории Берингова моря.