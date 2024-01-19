Происшествия 19 января 2024, 12:17 Сразу два ДТП, в которых пострадали дети, случилось 18 января в Петербурге

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Сотрудники ГИБДД Петербурга зафиксировали сразу два ДТП в городе примерно в одно и то же время в четверг, 18 января. Первое произошло в Красногвардейском районе города, а второе — в Красносельском районе, написал «Патрульный Петербурга».

У одного из домов на проспекте Энергетиков 64-летняя пенсионерка за рулем Ford Fusion наехала на ученика четвертого класса, который переходил проезжую часть во дворе. Ребенка доставили в медучреждение с ушибом поясничного отдела позвоночника и компрессионным переломом пояснично-крестцового отдела.

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Второе ДТП случилось на Петергофском шоссе. Там 35-летний водитель ЛИАЗ наехал на шестиклассника, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Школьника доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга в состоянии средней степени тяжести.