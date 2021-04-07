Сразу два ДТП с детьми на зебре произошло в Петербурге

Накануне в Санкт-Петербурге случилось сразу несколько эпизодов ДТП с участием детей. Несовершеннолетние получили травмы на пешеходных переходах, рассказали ИА «Невские новости» со ссылкой на источник, близкий к правоохранителям.

Мужчина 1994 года на машине Kia сшиб 11-летнюю девочку, переходящую Пискаревский проспект по зебре. Горел зеленый свет для пешеходов, ребенок не нарушал никаких правил. Девочку отправили в детскую больницу. Ее состояние оценивают как средне тяжелое.

Также на пешеходном переходе произошло другое ДТП с ребенком: внедорожник Mitsubishi сбил ребенка 2009 года рождения. Мальчика увезли также средне тяжелом состоянии. Управляла транспортом 36-летняя женщина.

Мужчина решил перейти дорогу за пределами пешеходного перехода на Пушкинском шоссе. На него наехал микроавтобус Hyundai Starех, за рулем которого был юный водитель. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.