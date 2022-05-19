Массовое ДТП произошло на трассе Курган — Тюмень. Столкнулись две легковые машины и два грузовика. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на областную ГИБДД.

Водитель автомобиля ГАЗ врезался в Kia Rio, а та — в грузовик Scania. После этого в него въехал еще и КамАЗ. Машины получили повреждения, а водитель последней попал в больницу.

«Остальные участники движения в ДТП не пострадали», — уточнили в УГИБДД по региону.