Сразу 17 автомобилей столкнулись на Кубани

Произошла авария с участием 17 транспортных средств участке трассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский». Среди них были один автобус и четыре грузовика.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МВД по региону. Есть информация об одном пострадавшем. Четыре машины получили повреждения.

Сотрудники ГИБДД попросили водителей быть внимательными, особенно, в условиях плохой погоды.

По той же причине произошла авария с пятью машинами на юго-западе Москвы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ГУ МВД России по городу. По предварительным данным, два человека получили травмы.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на пересечении Гороховой и Садовой улиц снегоуборочная машина столкнулась в легковушкой. Водитель последней признался, что это он виноват в аварии. Никто не пострадал. А вот автомобиль виновника происшествия сильно помят: придется менять две двери, переднее правое крыло и стекла. После этого на некоторое время на месте происшествия образовалась пробка. Об этом сообщило ИА «Невские новости».