Сразу 13 машин попали в ДТП в Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области возле села Быков Отрог накануне произошла крупная авария. Сразу 13 автомобилистов стали участниками ДТП. Об этом написал ТАСС.

«Массовое ДТП в Балаковском районе, без пострадавших. Столкнулись приблизительно 14 автомобилей», — процитировало ИА Nation News слова представителей местного ГИБДД.

Некоторые машины получили сильные повреждения. Пострадавших в аварии не зафиксировано. По предварительным данным, авария случилась по причине плохих метеоусловий.