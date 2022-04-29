«Сработал отвлекающим маневром». Скрутивший дебошира с ножом в метро петербуржец рассказал о происшествии

Вооруженный ножом мужчина бросался на сотрудников петербургского метро на станции «Комендантский проспект». Обезвредил дебошира возвращавшийся домой Алексей Лосев. Подробности случившегося он рассказал в беседе с «360».

Собеседник подчеркнул, что странные звуки услышал, когда по эскалатору поднимался на станцию. Там он увидел, что неизвестный мужчина кидался на сотрудников метро.

«Сначала не придал этому значения, но когда он достал нож, то мне стало страшно за людей. Я быстро прошел, сработал отвлекающим маневром и обезвредил. Зажал ему руку с ножом, а потом ребята подбежали и помогли. Отбили у него нож», — рассказал Алексей Лосев.

Мужчина добавил, что дебошира скрутили ремнями и отнесли в будку досмотра. Когда стало понятно, что вырваться хулиган не может, Алексей отправился домой. Он подчеркнул, что задержанный оказался достаточно крепким человеком. Сначала он только мычал и ничего не говорил, а потом начал жаловаться, что ему больно, хотя его никто не бил.

Как сообщила «Фонтанка» со ссылкой на главк МВД по Санкт-Петербургу, прибывшие на место сотрудники полиции забрали дебошира в отдел. Но надолго он у правоохранителей не задержался. Хулигана забрала бригада скорой психиатрической помощи.