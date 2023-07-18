Происшествия 18 июля 2023, 14:32 Спустя 4 дня после обстрела погиб второй житель поселка Белая Березка ТАСС: после обстрела в поселке Белая Березка Брянской области погиб пожилой мужчина РИА «Новости»

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Количество жертв обстрела поселка городского типа Белая Березка Брянской области увеличилось до двух. Пожилой мужчина погиб от травм, сообщили ТАСС в Трубчевской районной администрации.

«Мужчина 1954 года рождения скончался», — сказал собеседник агентства.

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Первой жертвой стала женщина 1939 года рождения. Она умерла в день обстрела Белой Березки, 14 июля, из-за травмы ноги, несовместимой с жизнью.

Власти Брянской области сообщали, что за медицинской помощью обратились еще три человека, в том числе 16-летний подросток. Они получили легкие ранения.

Местные жители насчитали не меньше семи прилетов. Артиллерийские снаряды повредили пять домов, в некоторых из них случился пожар.

В июле под огонь Вооруженных сил Украины также попали села Подывотье Севского района и Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил RT. В первом случае пострадал мирный житель, во втором украинские снаряды повредили здания детского сада, почты и магазина.