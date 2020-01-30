30 января 2020, 14:38
Спустя 27 лет нашли мужчину, который убил друга из-за карточного долга
Правоохранители задержали жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который убил знакомого за карточный долг 27 лет назад. Об этом сообщил сайт «Ura.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.
Убийство произошло в далеком 1993 году. Подозреваемый пришел домой к знакомому, чтобы получить деньги. У того нужной суммы не оказалось. Предполагаемый злоумышленник задушил должника при помощи полотенца, забрал компьютер и ключи от машины. Квартиру поджег, чтобы скрыть следы.
Подозреваемого нашли в январе этого года через нового владельца авто.
«Возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1993 году по факту убийства мужчины», — сообщили в ведомстве.