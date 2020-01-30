Спустя 27 лет нашли мужчину, который убил друга из-за карточного долга

Убийство произошло в далеком 1993 году. Подозреваемый пришел домой к знакомому, чтобы получить деньги. У того нужной суммы не оказалось. Предполагаемый злоумышленник задушил должника при помощи полотенца, забрал компьютер и ключи от машины. Квартиру поджег, чтобы скрыть следы.

Подозреваемого нашли в январе этого года через нового владельца авто.

«Возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1993 году по факту убийства мужчины», — сообщили в ведомстве.