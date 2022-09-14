Спустя 2 года после аварии над Новосибирском Ан–124 «Руслан» начали разбирать | 360°

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Спустя 2 года после аварии над Новосибирском Ан–124 «Руслан» начали разбирать

Развалившийся над Новосибирском самолет Ан–124 «Руслан» начали разбирать

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В международном аэропорту Толмачево начали разбирать самолет Ан–124 «Руслан», который простоял там почти два года после крупной аварии. В ноябре 2020 года самолет начал разваливаться в воздухе и совершил экстренную посадку, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

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Специалисты начали демонтаж переднего фюзеляжа, узла крепления и самого крыла, а также хвостовой части фюзеляжа. Ан–124 простоял в аэропорту в течение двух лет, уголовное дело закрыли в апреле.

Авария произошла 13 ноября 2020 года. Самолет авиакомпании «Волга–Днепр» благополучно вылетел из Новосибирска в Вену, но спустя две минуты вернулся и совершил аварийную посадку. Очевидцы рассказали о дыме со стороны правого двигателя. Он начал снижение с креном на левый бок, а коснувшись земли, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, повредил крылья и шасси.

Ан–124 «Руслан» начал разрушаться еще в воздухе. Обломки упали на строящийся склад рядом с местом, где производственно-торговая компания Mars арендовала помещение.

Западно-Сибирскоое следственное управление на транспорте СК России начало проверку по части первой статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», затем возбудило уголовное дело. По версии следствия, при взлете сломался диск вентилятора в двигателе.

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