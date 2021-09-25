Спрыгнувших с высотки в Москве парашютистов арестовали

Гагаринский суд Москвы арестовал на 11 суток двоих лихачей, которые спрыгнули с парашютами с высотного здания на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Видео, на котором парашютисты проделывают свой трюк, появилось в Сети 23 сентября. Несколько человек спрыгнули с высотного здания и приземлились прямиком на проезжую часть.

Экстремалов, по словам очевидцев, было минимум четверо. При этом движение на Ленинском проспекте в тот момент было очень оживленным. Ситуацией сразу же заинтересовались правоохранители. Московская полиция начала поиск нарушителей.

Любители острых ощущений подвергли себя большой опасности. Трагические ситуации нередко бывают даже тогда, когда прыжки выполнены по всем правилам, а не посреди столицы с небольшой высоты.

Буквально на днях в Коломне погиб мужчина. Во время полета он столкнулся с куполом другого парашюта. Толчок оказался слишком сильным, и парашютист запутался в канатах. Он упал на землю и скончался на месте от полученных травм.