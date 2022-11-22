Эксклюзив 22 ноября 2022, 20:50 «Спрыгнул с платформы и оттолкнул его». Подросток спас мужчину на станции в Мытищах Появилось видео спасения мужчины, который едва не попал под поезд на станции Мытищи

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Подросток спас мужчину, который оказался на железнодорожных путях в Мытищах. Об этом «360» рассказал очевидец случившегося. Видео произошедшего сняли случайные свидетели.

В кадре неизвестный мужчина по непонятной причине стоял на рельсах. С платформы к нему спрыгнул подросток, оттолкнул, схватил за плечи и потащил в сторону другого перрона.

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По словам очевидца, подросток решил помочь незнакомцу, чтобы тот не попал под поезд. Хотя его видели и другие люди на платформе, больше помочь никто не посчитал нужным.

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«Мужчина стоял на рельсах. <...> Все люди стояли, смотрели и фиксировали это на видео. Но вдруг парень лет 16-17 <…> спрыгнул с платформы и оттолкнул мужчину. Спасибо таким неравнодушным людям, побольше бы таких!» — рассказал источник.

Личности мужчины и его спасителя неизвестны.